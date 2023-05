PJ detém jovem de 22 anos acusado de abusar sexualmente de duas vizinhas de sete anos

Abusos foram praticados na casa do detido, no concelho da Amadora.

A Polícia Judiciária deteve um homem de 22 anos de idade por suspeitas de ter abusado sexualmente das vizinhas, duas crianças de sete anos. Segundo comunicado da PJ, os crimes aconteceram durante o ano de 2023, dentro da casa do homem.



O homem está acusado dos crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia de menores, ambos na sua forma agravada.

Segundo a PJ, o acusado ter-se-á aproveitado da "proximidade e relação de confiança que tinha para com as crianças, uma vez que eram frequentadoras de sua casa, para as submeter aos atos sexuais, que o mesmo filmou".

Presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal da Amadora, o homem ficou em prisão preventiva.