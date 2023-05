Programa da CMTV bate telejornal da RTP1

Programa Duelo Final alcançou uma média de 453 mil espetadores a cada minuto.

O programa Duelo Final, deste domingo, foi o mais visto do cabo com 9,8% de share e uma média de 453 mil espetadores. Este resultado é superior ao alcançado pelo Telejornal da RTP1 que não foi além dos 9,1% de share e uma média de 423 espectadores a cada minuto.

No cabo, a CMTV voltou a ser o canal preferido dos portugueses. Alcançou 5,6% de share, o equivalente a uma média de 137 mil espectadores a cada minuto. Este resultado fica muito acima do alcançado pelo canal CNN com 2,7% de share, com uma média de 65 mil espectadores, e da SIC notícias com 1,6% de share médio diário e uma média de 40 mil espectadores. A RTP3 obteve um share médio de 0,8% e uma média de 19 mil espectadores a cada minuto.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, empresa responsável pela medição de audiências.