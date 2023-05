ASAE detém mais 7 pessoas por especulação de bilhetes para o concerto dos Coldplay

Arguidos ficaram sujeitos a termo de identidade e residência e terão de pagar uma coima que pode ascender aos 600 euros.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve sete pessoas pela prática do crime de especulação de preços de bilhetes para o concerto da banda Coldplay, que se irá realizar esta semana na cidade de Coimbra. A informação foi avançada pela ASAE num comunicado enviado às redações esta segunda-feira.De acordo com a ASAE, na semana passada decorreu uma operação que resultou na apreensão de 13 bilhetes que estavam a ser promovidos nas redes sociais por preços muito superiores ao valor oficial, com margens que oscilavam entre os 45 e os 160 euros.No âmbito das diligências, sete indivíduos acabaram por ser detidos. Foram presentes a primeiro interrogatório e ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. Devido à infração, os arguidos terão ainda de pagar uma coima entre os 400 e os 600 euros."A ASAE reforça o alerta aos consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de Especulação, punido com pena de prisão de seis meses a três anos", pode ler-se no comunicado.Em atualização