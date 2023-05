Quem é a mulher que "bateu manteiga" à frente da delegação portuguesa na Eurovisão?

A humorista Mel Giedroyc surpreendeu os fãs do festival com um momento televisivo que está a ser considerado "o melhor do ano". Porém, o El Mundo acusou Portugal de divulgar "pornografia".

A final da Eurovisão juntou, este domingo, mais de 26 países em Liverpool na luta por aquele que é conhecido como o maior festival de música da Europa. Esperava-se um grande espetáculo, mas o momento alto da noite acabou por ser totalmente inusitado.Mel Giedroyc causou o caos na Internet depois de ter aparecido à frente da delegação portuguesa vestida de leiteira polaca. Com movimentos "picantes", "sexualizados" e sempre "com um olhar sugestivo para as câmaras" ninguém conseguiu ficar indiferente à humorista e apresentadora britânica.A ligação de Mel Giedroyc ao festival não é recente até porque, em anos anteriores, já havia sido a apresentadora das semifinais do Reino Unido. Este ano, ficou responsável pelos comentários, ao lado do apresentador Graham Norton, mas quando menos se esperava acabou por saltar para a frente das câmaras.Para a imprensa britânica o momento foi "absolutamente maluco e espetacularmente hilariante", ilustrando que "quando se trata de humor ninguém supera o Reino Unido". Uma opinião partilhada por centenas de internautas que dizem: "não me ria assim há muito tempo", "pensava que não era possível amar mais a Mel", "ela nem precisa de dizer uma palavra para ser genial", "alguém que lhe dê um Óscar".Mas o que teve este momento a ver com Portugal? Absolutamente nada. Para os fãs da Eurovisão, Mel Giedroyc limitou-se a recordar uma atuação da Polónia em 2014, que levou a música My Slowianie de Donatan & Cleo.O aparente problema é que nem todos parecem ter percebido a "piada". O jornal El Mundo teve uma leitura diferente do "momento humorístico" e, num texto de opinião assinado por Esther Mucientes, a autora começa por considerar que a final da Eurovisão foi "uma das mais chatas que há memória" com "muito poucas anedotas".Enumerou vários momentos caricatos, mas o grande destaque acabou por ser para o momento "pornográfico". "O grande momento dos bailarinos na performance de Portugal merece todo o reconhecimento por dar a anedota festiva erótica da final da Eurovisão 2023. Bem, e quem diz erotismo festivo, diz porno. Sim, senhores, pornografia", pode-se ler no texto publicado no jornal."Em várias das imagens que a BBC fez dos representantes de cada país, cada vez que se focava Portugal, ali estava a bailarina a bater manteiga. Bater manteiga ou tocar zambomba, se se vir e se se quiser ver, não tem nada de erótico festivo, mas se somas as caras e os gestos da protagonista, então sim. Não sejamos puritanos."A publicação acabou por "cair mal" na comitiva de Mimicat que acabou por ficar "desagradada" com o jornal espanhol.