MAI diz que não lhe cabe pagar policiamento de atividades de turismo após críticas do organizador do Rali de Portugal

Carlos Barbosa, da ACP, quer que o Governo assuma parte dos custos do policiamento do Rali de Portugal.

O ministro da Administração Interna disse, esta segunda-feira, que o valor pago à GNR no policiamento do Rali de Portugal é "inestimável porque é o valor da segurança", não cabendo ao seu ministério financiar atividades relacionadas com o turismo.

"O pagamento à GNR é para garantir um valor essencial, que é o valor da segurança. O valor da segurança é inestimável. Realizar-se uma prova desta exigência sem incidentes é muito importante. Se houver incidentes, a prova perde valor a nível internacional e até pode ser cancelada", disse José Luís Carneiro.

Em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, à margem de uma conferência organizada pela Rádio Renascença, o ministro foi convidado a responder ao presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), Carlos Barbosa, que pediu na sexta-feira que o Governo assuma parte dos custos do policiamento do Rali de Portugal.



Depois de assinar o contrato com a WRC para a realização do Rali de Portugal no Campeonato do Mundo da especialidade em 2024, Carlos Barbosa referiu que "há 700 agentes em Fátima que não foram pagos por ninguém". "Isto não é um problema com a guarda, é entre nós e o Governo", disse o presidente da ACP, segundo o jornal Record.