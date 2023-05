Escolas de Braga proíbem banhos no final da Educação Física

Vereador do PS denuncia o caso e diz que os banhos foram proibidos aquando da pandemia de covid-19.

O vereador do PS na Câmara de Braga Ricardo Sousa denunciou hoje que "a maior parte das escolas" do concelho não permite que os alunos tomem banho no final das aulas de Educação Física, considerando ser "crucial" alterar aquela prática.

Falando na reunião quinzenal do executivo liderado pela coligação PSD/CDS-PP/PPM/Aliança, Ricardo Sousa alertou que para muitas crianças o banho na escola poderá ser o único que tomam durante toda a semana.

"A maior parte das escolas não permite os banhos", referiu, questionando se se trata de una questão financeira ou de uma opção educativa.

Segundo disse, os banhos foram proibidos aquando da pandemia de covid-19, mas atualmente "continua a haver muitas reticências" das escolas.

"O banho é uma questão crucial. Parece-nos que para muitas das crianças o seu banho semanal pode ser dado nas escolas", alertou.

Na resposta, a vereadora da Educação, Carla Sepúlveda, disse desconhecer a situação, sublinhando que "não há qualquer diretriz" no sentido de proibir os banhos.

"Vou averiguar", disse ainda a autarca.