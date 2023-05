Homem baleado junto a restaurante na Costa da Caparica

Vítima foi transportada, por amigos, para o hospital.

Um homem, de 28 anos, foi baleado, na madrugada desta segunda-feira, junto a um restaurante na Costa da Caparica, durante uma discussão. Os desentendimentos começaram no interior do restaurante.



Após os ânimos se exaltarem, saíram do espaço e continuaram os desacatos no exterior. A determinado momento, um dos envolvidos sacou de uma arma de fogo e disparou contra outro, que foi atingido na zona da anca. O autor dos disparos, que já está identificado, colocou-se em fuga.





A vítima foi transportada, por amigos, para o hospital Garcia de Orta. O homem foi operado e não corre perigo de vida.A Polícia Judiciária está a investigar.Não há ainda qualquer detenção.