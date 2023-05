Livro infantil com ilustração de uma bruxa a tomar banho banido na Florida

Nova lei proíbe a distribuição de "qualquer imagem de uma pessoa que represente nudez, conduta sexual ou excitação sexual que seja prejudicial a menores".

O estado norte-americano da Florida tem dado que falar nos últimos meses devido à aplicação de medidas e leis ultraconservadoras na cultura, no cinema e na literatura. Desta vez, a vítima foi Mem Fox, uma escritora australiana que se dedica ao universo infantil. A autora vê agora o livro "Guess What?", de 1988, a ser banido do condado de Duval por ter ilustrações e detalhes do momento em que a bruxa Daisy O'Grady, a personagem principal, toma banho.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a decisão surge após a implementação de uma lei que proíbe a distribuição de "qualquer imagem, fotografia ou desenho de uma pessoa ou parte do corpo humano que represente nudez, conduta sexual ou excitação sexual que seja prejudicial a menores". A medida foi promovida pelo governador republicano Ron deSantis.

O livro conta a história de uma bruxa chamada Daisy O'Grady. Dá-nos a representação do sobrenatural por um prisma positivo e faz referência à música “punk” rock. Desde o lançamento, no final da década de 80, que o livro tem suscitado as mais variadas polémicas. Mem Fox contou com a colaboração de Vivienne Goodman para ilustrar o livro.

Contactada pelo The Guardian, a escritora recusou pronunciar-se sobre o caso. "Não temos nada a dizer sobre este assunto. O condado de Duval tem cerca de 997 mil pessoas. Não é assim tão importante", referiu ao jornal inglês.

Devido a esta e a outras leis, vários livros, filmes e ilustrações têm sido alvo de censura. Foram retirados de bibliotecas e de outros locais de acesso público na Florida.

De acordo com a organização PEN America, que tem avaliado a liberdade de expressão na literatura, já foram banidos mais de 565 livros naquele estado norte-americano desde 2021. Assim que a nova lei foi introduzida no início deste ano, algumas escolas foram também instruídas a esvaziar as bibliotecas e os professores a rever todos os livros que apresentavam.