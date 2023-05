Homem aluga carro de 70 mil euros para test drive em Aveiro e é apanhado dias depois em Vila Nova de Gaia

Empresa denunciou o caso às autoridades após contactar o homem, que não mostrou ter intenção de devolver o carro.

Um homem de 36 anos foi detido, a 10 de maio, por não ter devolvido um carro avaliado em cerca de 70 mil euros que tinha alugado para fazer um test drive.



Segundo comunicado da GNR, o homem alugou a viatura no dia 2 de maio, no distrito de Aveiro. O contrato para test drive permitia que o detido ficasse com o carro durante dois dias, prazo que o homem não respeitou, uma vez que foi detido em flagrante a conduzir o carro a 10 de maio.



A empresa denunciou o caso às autoridades após contactar o homem, que não mostrou ter intenção de devolver o carro.



Após investigação, os militares da GNR localizaram o carro no concelho de Vila Nova de Gaia.