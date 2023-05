Pelo menos seis mortos em incêndio em hostel na Nova Zelândia

Várias pessoas estão desaparecidas.

Pelo menos seis pessoas morreram na sequência de um incêndio num hostel de vários andares, em Wellington, na Nova Zelândia, revelou o primeiro-ministro do país, Chris Hipkins, aos meios de comunicação locais, citados pela BBC News.Apesar de dezenas de pessoas já terem sido resgatadas, várias outras mantêm-se desaparecidas. Chris Hipkins alertou para o facto de o número de mortos poder vir a aumentar.De acordo com a Reuters, o incêndio deflagrou no último andar do edifício. A polícia adiantou que há o risco de o teto do hostel desabar e que, por isso, novas informações serão divulgadas quando for seguro entrar no edifício. Até ao momento, já foram retiradas 52 pessoas.Quando chegaram ao local do incêndio, os bombeiros encontraram o piso superior do edifício em chamas. Foram mobilizados pelo menos 20 camiões de bombeiros para combater o incêndio.