Mulher ameaça com pau e evita roubo de ambulância em Paço de Arcos

Uma mulher, com cerca de 50 anos, evitou, com recurso a um pau, o furto de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, no domingo.Os operacionais estavam a socorrer um homem, com cerca de 60 anos, com sintomas de um AVC, no Parque dos Poetas, em Oeiras, quando um casal, alegadamente alcoolizado e a regressar de um festival, se aproximou do veículo para o furtar. Foi nesse momento que a mulher se apercebeu do que estava a acontecer e afugentou o casal empunhando um pau.

“O nosso muito obrigado”, lê-se nas redes sociais da corporação, que já participou o caso à PSP.