Jovem de 16 anos morre atropelada à frente de amigos em Torres Vedras

Vítima estaria a regressar a casa após uma saída com três amigos e foi colhida por um automóvel.

Uma jovem de 16 anos morreu atropelada na madrugada de domingo, em Santa Cruz, Torres Vedras. A vítima estaria a regressar a casa após uma saída com três amigos e foi colhida por um automóvel numa reta com pouca iluminação.



A GNR investiga as circunstâncias do acidente.