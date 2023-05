Mulher de 64 anos encontrada morta no Hotel Chiado em Lisboa

Cenário aponta para que se tenha tratado de um acidente.

Uma mulher de 64 anos foi encontrada morta no Hotel Chiado, em Lisboa, esta terça-feira.Ao que oapurou Lia vivia no hotel e já não era vista há oito dias. As últimas pessoas a estarem com a mulher dizem que esta encontrava-se indisposta. Lia estava de regresso de uma viagem à ilha da Madeira.A PSP esteve no local e já foram realizadas as devidas diligências. Osabe que a PJ também já foi acionada e deve efetuar novas investigações.O cenário aponta para que se tenha tratado de um acidente.