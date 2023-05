Condutor troca de lugar com o cão depois de ser parado pela polícia por excesso de velocidade nos EUA

Homem disse aos agentes que o animal é que estava a conduzir.

Um condutor, que conduzia em excesso de velocidade numa localidade em Springfield, no estado norte-americano do Colorado, tentou evitar a detenção trocando de lugar com o cão quando foi mandado parar pela polícia. O homem demonstrava sinais de embriaguez e conduzia a 90 Km/h, numa zona onde a velocidade máxima permitida é cerca de 50 Km/h. O caso aconteceu durante a noite deste sábado.De acordo com informação disponibilizada pelo Departamento da Polícia de Springfield no Facebook, os agentes da polícia viram o indivíduo a tentar trocar de lugar com o animal de estimação assim que a polícia se aproximou do veículo. Quando confrontado pela autoridade, o homem afirmou que não era ele quem tinha estado a conduzir, mas sim o cão.A polícia descobriu ainda que aquele homem tinha fugido à polícia já por duas vezes quando foi mandado parar.Devido aos evidentes sinais de que estaria alcoolizado e/ou sob efeito de drogas, o condutor teve que ser assistido num hospital nas proximidades. Foi posteriormente detido devido às acusações de condução sob a influência de álcool e/ou drogas, condução com capacidade diminuída, condução sob suspensão, excesso de velocidade e resistência à autoridade.O cão foi entregue a uma pessoa próxima ao condutor, acrescenta a Polícia de Springfield.