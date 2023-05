Motard de 70 anos morre em despiste no acesso ao Túnel do Grilo em Loures

PSP tomou conta da ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente mortal.

Um homem de 70 anos morreu na manhã desta terça-feira num despiste de mota no acesso do IC17 ao Túnel do Grilo, no concelho de Loures. O acidente ocorreu pouco depois das 10h00, no sentido Odivelas-Sacavém.



Para o local ainda foram mobilizados meios dos bombeiros de Camarate e do INEM, mas o motociclista não resistiu e o óbito foi declarado no local. A PSP tomou conta da ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente mortal.