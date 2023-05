Aos 81 anos, apresentadora Martha Stewart é a mulher mais velha a posar de bikini na capa da Sports Illustrated

Sessão fotográfica teve lugar na República Dominicana e na publicação a estrela de TV surge a usar vários fatos de banho.

Martha Stewart é a mulher mais velha a posar na capa da Sports Illustrated

A apresentadora de televisão e empresária Martha Stewart entrou para a história ao tornar-se, aos 81 anos, a mulher mais velha de sempre a posar para a capa da Sports Illustrated. Martha é capa da edição anual de fatos de banho da revista.A estrela norte-americana foi uma das quatro mulheres escolhidas para a edição, que conta com Meghan Fox, Kim Petras e Brooks Nader nas outras capas, avança a BBC.A sessão fotográfica teve lugar na República Dominicana e, na publicação, a apresentadora surge a usar vários fatos de banho.Em declarações à revista, Martha Stewart confessou que quis inspirar outras mulheres e que estar na capa da revista era motivo de grande felicidade. "Não penso muito na idade, mas pensei que isto foi de certa forma histórico", referiu a empresária.De acordo com a BBC, antes de Martha Stewart, a pessoa mais velha a posar para a capa foi a mãe do bilionário Elon Musk, Maye Musk, com 74 anos.