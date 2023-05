Jovem de 21 anos identificado pela GNR e internado após entrar em escola de Palmela

Por aparentar ter problemas psiquiátricos, acabou por ser transportado ao Hospital de Setúbal.

Um jovem de 21 anos foi identificado pela GNR do Pinhal Novo, no concelho de Palmela, e depois conduzido ao serviço de psiquiatria do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, após se ter introduzido sem autorização numa escola.

Eram 09h20 de segunda-feira quando o jovem se aproximou da Escola José Maria dos Santos, no Pinhal Novo.

Fonte oficial da GNR disse ao CM que o mesmo apresentava um "discurso desconexo, e que insistia em entrar na escola". As funcionárias de serviço tentaram impedi-lo, e por não terem conseguido chamaram a GNR.

A patrulha do posto do Pinhal Novo que acorreu à situação, encontrou o jovem de 21 anos já no exterior do estabelecimento de ensino.

Foi revistado, e não trazia qualquer arma. No entanto, por manter um discurso desconexo, e aparentar ter problemas psiquiátricos, acabou por ser transportado ao Hospital de Setúbal, onde foi visto no serviço de psiquiatria local.