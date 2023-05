Buscas em dezenas de lugares, nomeadamente à casa de Alexandre Pinto da Costa e de vários jogadores. Em causa estão milhões em transferências no futebol.

Megaoperação do fisco no FC Porto, Benfica e Sporting

A Autoridade Tributária, acompanhada pela GNR, está a fazer esta quarta-feira buscas em vários pontos do País, no âmbito de um esquema de fraude envolvendo transferências de jogadores de futebol.Há buscas na casa de Alexandre Pinto da Costa, agente de futebol e filho do presidente do FC Porto e também na Torre das Antas, na cidade Invicta. Alexandre Pinto da Costa estará envolvido em dezenas de transferências de fuga ao fisco.As buscas visam ainda o Benfica, o Sporting e os serviços jurídicos do FC Porto. Os juízes de Lisboa acompanham as buscas na Luz e em Alvalade.Segundo apurou o, no interior do Estádio da Luz estão vários elementos do fisco.As buscas decorrem também em casa de jogadores de futebol da I Liga, que estão ou passaram pelos grandes do futebol português, para que seja feita a comparação entre os contratos que estão nas SAD e os que estão na posse dos jogadores, de forma a avaliar se há discrepãncias.

Ao que o CM sabe, no Benfica estão em causa contratos entre 2015 e 2020 e no Sporting contratos assinados entre 2015 e 2017, ou seja, durante as gestões de Luís Filipe Vieira e Bruno de Carvalho, respetivamente. No Porto, dizem respeito à gestão de Jorge Nuno Pinto da Costa.



No Sporting estão a ser verificadas pelo Fisco transferências de sete jogadores: Bas Dost, Naldo, André Pinto, Rubén Semedo, Battaglia, Beto Pimparel e Schelotto. No Benfica, os contratos que estão a ser vistos são os de Chiquinho, Vlachodimos e Gonçalo Guedes.



O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) confirmou, entretanto, que estão em curso mais de seis dezenas de buscas nas áreas de Lisboa, Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Setúbal. Estas buscas abrangem "instalações de sociedades, incluindo as sociedades anónimas desportivas do Sporting C.P, S.L. e Benfica e F.C.Porto, escritórios de advogados e de contabilidade, bem como diversas residências".



Em causa estão suspeitas de práticas de crimes de "fraude fiscal qualificada, fraude contra a segurança social e branqueamento de capitais, ligadas com celebração ou renovação de contratos de trabalho desportivo, pagamento de comissões e circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios, bem como utilização de direitos de imagem".



O DCIAP esclarece ainda que os factos em investigação ocorreram entre 2014 e 2022. "Existem indícios de vantagens patrimoniais ilegítimas, fiscais e contra a segurança social, no valor global de mais de 58 milhões de euros", pode ler-se.



A Operação 'Fora de Jogo', que decorre há vários anos, já conta com 47 arguidos. Este é o maior processo na história do fisco português no universo do futebol.

Jorge Mendes e a Gestifute também são arguidos neste processo.Recorde-se que foi o hacker Rui Pinto quem deu abertura a estes processos. Ao longo dos últimos anos, Rui Pinto tem colaborado com a investigação e aceitou abrir os ficheiros que conta todos estes 'segredos'.