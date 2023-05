Saiba quem é Elad Dror, o magnata israelita que montou teia de 300 milhões e subornou 'vice' de Gaia

Empresa do israelita tem em Portugal mais de 20 projetos.

Elad Dror, de 42 anos, é natural de Telavive, em Israel. O empresário, que com oito anos vendia limões, chegou a Portugal em 2010 e rapidamente se tornou um dos maiores investidores imobiliários do País, dono dos franchisings das marcas chinesas Huawei e Xiaomi.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã