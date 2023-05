Prisão preventiva para suspeito de crimes de roubo a bancos na região de Coimbra

Jovem de 27 anos é suspeito de três crimes de roubo a instituições bancárias que ocorreram nos dias 8 e 20 de março e no dia 18 de abril.

Ficou em prisão preventiva o homem, de 27 anos, que foi detido pela PJ do Centro, no início desta semana em Coimbra, onde residia o suspeito de três assaltos solitários, feitos a bancos no centro do País, no espaço de vinte dias, que lhe renderam cerca de trinta mil euros.O primeiro assalto ocorreu a 8 de março, na Lousã, à Caixa Geral de Depósitos, dez dias depois, escolheu um balcão da Caixa Agrícola, no Barcouço, na Mealhada. O mesmo banco voltou a ser escolhido a 18 de abril, na agência de Pereira, no concelho de Montemor o Velho.Todos os assaltos ocorreram junto à hora de fecho ao público, quando o movimento de clientes no interior dos alvos escolhidos pelo solitário era reduzido.Segundo a PJ, "o suspeito de 27 anos, foi aperfeiçoando o método de intimidação aos funcionários, de forma a obter o dinheiro disponível em caixa", adiantou uma fonte ligada à investigação.Em comunicado da PJ é referido que " o suspeito entrava nas instalações bancárias, disfarçado com óculos escuros e boné, como se de um cliente se tratasse".Nas três ocasiões usou sempre a réplica de uma arma de fogo, que as autoridades pela descrição feita pelas vítimas, pensou tratar-se de uma pistola verdadeira."No primeiro assalto pouco falou e usou um papel, onde dizia estar a fazer um assalto e exigia o dinheiro ao funcionário, a quem pedia que mantivesse a calma e descrição, para que nada lhe acontecesse", adianta a uma fonte ligada à investigação.O suspeito que "fazia um reconhecimento dos locais", já estava a ser vigiado nas últimas semanas pelas autoridades, que acreditam que ele iria continuar e alargar esta prática criminal, a outras regiões do território nacional.Das vigias realizadas foi reunida prova de que o solitário queria adquirir outra arma ‘air soft’, de ar comprimido.O solitário veio para o nosso país, com a família, a mulher e uma filha menor, à pouco mais de um ano. Ele ainda trabalhou na construção civil, mas estava desempregado, tal como a mulher."Viviam numa zona nobre da cidade, longe de levantar qualquer suspeita", refere um elemento ligado à investigação.O suspeito não tem antecedentes no nosso País, mas as autoridades portuguesas aguardam esclarecimentos das autoridades brasileiras em relação à ficha criminal do detido, que ficou em prisão preventiva.As buscas realizadas levaram à apreensão de um carro de média gama e material informático, por suspeita de terem sido adquiridos com uma parte do dinheiro dos assaltos, enquanto a outra parte, acredita a investigação "já foi colocada fora do nosso País". A mulher não estará envolvida na prática dos crimes.