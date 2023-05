Cantor Leandro sofre acidente de viação após desmaiar ao volante

Revelação foi feita pelo artista nas redes sociais.

O cantor Leandro sofreu, esta terça-feira, um acidente de viação depois de desmaiar enquanto conduzia numa autoestrada. O artista contou a situação aos seguidores através do Instagram."Ontem tive muita sorte. Acabei por sofrer um despiste enquanto conduzia. Estava tudo bem até que de repente desmaiei. Depois, fiquei uns cinco a dez minutos sem saber onde estava", começou por explicar.Leandro não sofreu ferimentos e o carro ficou apenas com alguns riscos. "Graças a Deus, não havia ninguém na autoestrada naquela altura", afirma.Assim que se sentiu melhor, o artista retomou a viagem e conseguiu conduzir até ao destino pretendido.O cantor diz que tenciona fazer alguns exames para perceber o que o levou a desmaiar de forma repentina. "Pode ter sido o cansaço. Os últimos meses têm sido muito cansativos, com muita luta e trabalho", afirma.