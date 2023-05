Forças Armadas estão a perder sete militares a cada dia

A este ritmo, sairão perto de 2500 militares este ano.

As Forças Armadas perderam 604 militares (7 por dia) apenas nos primeiros três meses deste ano, face ao efetivo existente no final de 2022, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pela Associação dos Oficiais das Forças Armadas (AOFA). A este ritmo, vão sair perto de 2500 militares este ano.De acordo com a mesma fonte, a 31 de março estavam no ativo 23 692 militares e em período homólogo a redução de efetivo foi de 1923 militares. "Nos últimos 12 meses as Forças Armadas perderam uma percentagem de 7,5% do efetivo global", denuncia a AOFA.Desde 2011, as Forças Armadas perderam 10822 militares, menos 31,36 % do efetivo. "Conduz à conclusão das erradíssimas opções políticas dos sucessivos governos", afirma a AOFA.O mesmo documento, cujos números têm como fonte a Direção-Geral da Administração e Emprego Público, desde 2011 a GNR, o SEF e as Polícias Municipais sao as únicas forças e serviços de segurança que viram aumentar o efetivo, respetivamente em 187, 196 e 305 elementos - têm 23 086 (GNR), 952 (SEF) e 1577 (Polícias Municipais) operacionais. A Polícia Judiciária (2232) perdeu 86 elementos desde 2011, a PSP (20637) tem menos 1297 e a Guarda Prisional (4160) perdeu 152 operacionais.