Bombeiros levados de lancha para fogo em Mouchão no Tejo

Um incêndio em terrenos agrícolas no Mouchão do Lombo do Tejo, Vila Franca de Xira, está a mobilizar dois meios aéreos e 33 operacionais, que estão a ser transportados para o local em quatro lanchas.

As chamas, que eclodiram pelas 14h00, ainda não foram controladas devido à dificuldade em aceder ao local.

O Mouchão do Lombo do Tejo (ilhota fluvial, sem acesso por estrada), tem cerca de 900 hectares e é o segundo mais extenso dos três existentes no concelho de Vila Franca de Xira.