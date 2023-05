Criador do empreendimento de luxo Vale do Lobo morre aos 86 anos

Van Gelder, criador do empreendimento de luxo Vale do Lobo, no Algarve, morreu esta terça-feira, aos 86 anos.O empresário holandês não resistiu a uma doença oncológica.

Van Gelder encontrava-se internado numa unidade hospitalar, na Holanda, onde viveu nos últimos tempos.As cerimónias fúnebres vão realizar-se no seu país natal.