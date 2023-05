Três feridos graves em explosão de gases em Alenquer

Vítimas deverão ser transportadas para hospitais de Lisboa.

Três trabalhadores sofreram ferimentos graves numa explosão ocorrida na tarde desta quarta-feira em Vale Moinhos, na União de Freguesias de Aldeia Galega de Merceana e Aldeia Gavinha, concelho de Alenquer, apurou ojunto de fonte dos bombeiros.O alerta foi dado pelas 16h00. "Tratou-se de uma explosão de gases resultante de trabalhos com cola numa piscina [supostamente coberta]", explicou aoa mesma fonte.No local estão os bombeiros de Merceana e duas viaturas médicas do INEM (dos hospitais de Torres Vedras e Vila Franca de Xira), num total de 16 operacionais apoiados por sete veículos. As vítimas deverão ser transportadas para hospitais de Lisboa.