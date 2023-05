Vice-presidente da Câmara de Gaia escolhe em fotos relógio que paga corrupção

Último relógio oferecido ao 'vice' em dezembro de 2022 vale 4250 euros.

Os favores prestados por Patrocínio Azevedo ao grupo Fortera, do israelita Elad Dror, renderam-lhe três relógios de luxo, para além de 125 mil euros. As provas já recolhidas na investigação - que levou a sete detenções - revelam que numa das situações foram dadas indicações sobre as preferências do vice-presidente de Gaia. Foram enviadas para os corruptores fotografias de relógios que agradavam a Patrocínio.