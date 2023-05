Chermiti pronto para o dérbi

Espanhol Adán, castigado, é a grande baixa do Sporting para o jogo com com o Benfica.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, voltou, na quarta-feira, a contar com Chermiti, a quatro dias do dérbi com o Benfica.O avançado de 18 anos falhou o encontro da passada jornada com o Marítimo (triunfo leonino por 2-1) devido a uma lombalgia. Pode ser assim opção para o encontro com o rival.Contudo, a titularidade no ataque deverá ser entregue a Paulinho. Ou, em alternativa, a uma frente de ataque móvel formada por Edwards, Trincão e Pote.Ausências certas para o encontro com o Benfica são St. Juste e Jovane, ambos a contas com lesões musculares. Daniel Bragança está apto mas continua o processo de reintegração após uma longa paragem devido a uma grave lesão no joelho direito.Quem também está fora do jogo com o Benfica é o guarda-redes espanhol Adán, que foi expulso no último jogo em casa com os insulares. Franco Israel vai ter a missão de defender a baliza dos ataques das águias.Amorim vai dar folga ao plantel esta quinta-feira, estando o regresso ao trabalho em Alcochete marcado para sexta-feira.