Gang de Lisboa lavou em contas um milhão de euros do tráfico de droga

O Ministério Público (MP) de Lisboa acusou cinco pessoas pelos crimes de tráfico de droga, associação criminosa e branqueamento de capitais.





Segundo o despacho de pronúncia do MP, proferido após investigação da Polícia Judiciária, o grupo branqueou cerca de um milhão de euros em contas bancárias.

O dinheiro movimentado resulta do tráfico de droga feito durante cerca de 3 anos. De resto, a função de um dos acusados era mesmo branquear os proveitos, o que fez com a compra de um carro.Assim, o MP pede o arresto de bens dos arguidos no valor de 740 mil euros.