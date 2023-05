Plantel do Sporting descontrai ao som de Coldplay

Após dois dias de treinos exigentes a nível físico, Rúben Amorim decidiu conceder uma folga aos jogadores.

Após dois dias de treinos exigentes a nível físico, Rúben Amorim decidiu conceder esta quinta-feira uma folga aos seus jogadores que vão voltar ao trabalho amanhã, às 10h30, na Academia. Mediante esta oportunidade, alguns elementos do plantel não perderam a oportunidade e deslocaram-se a Coimbra para assistirem ao primeiro dos quatro concertos dos Coldplay em Portugal.



Nas redes sociais foram visíveis as publicações de Coates, Pote, Franco Israel, Nuno Santos, Rochinha e Gonçalo Esteves, a descontraírem antes do dérbi de domingo