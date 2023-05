Tornado, chuva e queda de granizo: Mau tempo registado em Portugal

Proprietários puderam regressar à habitação, cuja chaminé caiu, depois de afastado o risco de colapso.

Um tornado de fraca intensidade ocorreu na tarde de esta quarta-feira no concelho de Alcanena.

A ação do vento forte provocou o levantamento de parte da cobertura de duas fábricas em Vila Moreira, tendo causado ainda a queda de uma chaminé e de telhas de uma habitação em Moitas Venda.

Segundo a corporação local dos bombeiros não há feridos a registar. Na habitação, após a ação de elementos da Proteção Civil e afastado o risco de colapso, os proprietários puderam regressar.

Por sua vez, no Algarve há registo de queda de granizo com alguma intensidade no concelho de Monchique. Na Fóia, no espaço de uma hora choveram doze litros por metro quadrado. Há também a indicação de precipitação no concelho vizinho de Odemira. Também em Castro Marim choveu esta quarta-feira com alguma intensidade.

As previsões meteorológicas revelam "períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros e trovoada na região Sul". Verifica-se ainda uma tendência para o agravar do estado do tempo a partir de domingo.