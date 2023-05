Clássico U. Leiria-Belenenses: Duelo entre gigantes históricos sábado à tarde em direto na CMTV

Clubes lutam pelo título, depois de já terem garantido a subida à Segunda Liga na próxima época.

A CMTV transmite este sábado, dia 20 de maio, a final da Liga 3, que coloca frente a frente a União de Leiria e o Belenenses, num clássico do futebol português.O jogo terá transmissão em direto no canal do Correio da Manhã, às 16h15, com a narração de Paulo Catarro e os comentários de José Manuel Freitas. Esta é um parceria da CMTV com o Canal 11 e a Federação Portuguesa de Futebol.Este encontro entre dois gigantes do futebol português é decisivo. União de Leiria e Belenenses lutam pelo título, depois de já terem garantido a subida à Segunda Liga na próxima época.