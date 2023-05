Condutor do táxi desmente a versão de Príncipe Harry e Meghan Markle sobre a perseguição de paparazzi em Nova Iorque

Porta-voz dos duques de Sussex disse que perseguição foi “quase catastrófica”.

O condutor do táxi que levava o Príncipe Harry e Meghan Markle durante a perseguição dos paparazzi, na quarta-feira, em Nova Iorque, apresentou uma versão diferente da relatada pelo porta-voz do casal, que afirmou tratar-se uma perseguição "quase catastrófica".



Sukhcharn Singh transportou o casal durante cerca de dez minutos, na tentativa de despistar os fotógrafos, e confirma que os Duques de Sussex estavam a ser perseguidos, mas descarta a ideia de que esta perseguição tivesse sido "quase catastrófica".

"Estava na rua 67 quando o segurança [do casal] me abordou. Quando me apercebi, o Príncipe Harry e a mulher estavam a entrar no meu carro", afirmou Singh. Segundo a BBC News, o condutor disse não saber para onde ia o casal, uma vez que os Duques de Sussex receberam uma chamada de um membro da equipa de segurança a avisar para voltarem para a esquadra da polícia, onde Singh os tinha apanhado.

"Eles pareciam estar nervosos", disse o taxista, acrescentando que acreditava que o casal tinha sido perseguido pelos fotógrafos durante todo o dia.

De acordo com a BBC News, o representante de Harry e Meghan disse que os Duques de Sussex tinham vivido uma "perseguição de carro quase catastrófica", afirmação que o taxista rejeitou, dizendo que o casal exagerou na descrição dos acontecimentos. Singh acrescentou que nunca sentiu que os Duques de Sussex estivessem em perigo durante o tempo que estiveram no seu táxi e que "Nova Iorque é o sítio mais seguro para se estar."



Sukhcharn Singh afirmou, ainda, que recebeu 50 dólares (cerca de 46 euros) pela viagem de dez minutos.