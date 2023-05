Portuguesa detida por conduzir embriagada e em excesso de velocidade na Suíça

Mulher foi apanhada a conduzir a 230 km/h.

Uma portuguesa de 22 anos foi apanhada a conduzir embriagada e em excesso de velocidade na A1 entre Allaman e Morges West, na Suíça, na madrugada desta terça-feira. A mulher conduzia a 230 km/h e acabou por ser detida pelas autoridades.De acordo com o jornal Blick, a condutora foi mandada parar na A9, entre Belmont e Chexbres. A taxa de álcool no sangue era de 0,56 mg/l.A carta de condução da mulher foi apreendida, o veículo imobilizado e foi aberto um processo penal por ordem do Ministério Público. Após o processamento das imagens pelo serviço de radar, as autoridades verificaram que a mulher tinha conduzido em excesso de velocidade.