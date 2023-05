Zul Alves de corpo e alma na música tradicional de Cabo Verde

Álbum ‘Busca’ contém uma fusão entre música tradicional e novas tendências musicais.

Cantora apresentou o álbum ‘Busca’ no Atlantic Music Expo.





Nascida e criada na cidade da Praia em Cabo Verde, Zul Alves tem vinte e cinco anos, e há dois resolveu assumir a música como profissão. Desde então começou a trabalhar a sua personalidade enquanto artista. Hoje tem um disco no mercado. Chama-se ‘Busca’. "Resolvi dar este nome ao álbum porque ‘Busca’ (buscar, procurar) é um processo que acontece na vida de toda a gente. Enquanto artista é mais intenso, porque vamos à procura da nossa identidade musical. O foco do meu primeiro álbum era buscar a minha musicalidade, e a partir daí construir o meu caminho no mundo da música", refere Zul Alves.





O seu caminho passou por apresentar ‘Busca’ na última edição do Atlantic Music Expo (AME), que decorreu no passado mês de abril em Cabo Verde. O álbum contém uma fusão entre a música tradicional e as novas tendências musicais. "Sou uma jovem. Ouço tanto a música tradicional, como novos ritmos que temos agora", um disco que tem vários estilos como a Morna, Mazurca, Cola São João, Batuque. "As músicas que compõem o meu álbum são compostas por Orlando Pantera, Paulino Vieira, Zezé di Nha Reinalda, e outras que são músicas populares. Escolhi-as porque já faziam parte do meu repertório, quando fazia animações em bares e restaurantes. São músicas que fizeram parte da minha infância. Desde pequenina que ouvia estes artistas e estas músicas", explica a cantora.





O primeiro videoclipe, ‘Bida N’Gostadu’, é um tema de Orlando Pantera. "Foi amor à primeira vista. Quando ouvi, apaixonei-me pela música. É de um dos compositores que mais admiro. Mostra toda a emoção que sinto ao cantar. Toda a expressão do meu corpo e do meu espírito ao interpretar esta música", esclarece Zul, que com esta apresentação no AME, espera conseguir alguns concertos internacionais.