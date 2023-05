Coldplay geram 20 milhões de euros em receita com concertos em Coimbra

Os quatro concertos que os Coldplay vão dar no Estádio Cidade de Coimbra (esta quarta-feira, quinta-feira, sexta e domingo), para 200 mil pessoas, deverão gerar uma receita a rondar os 20 milhões de euros. O valor é um cálculo médio tendo em conta as receitas já divulgadas ao longo da presente digressão em circunstâncias idênticas.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.