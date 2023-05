EUA admite erro nas contas do armamento enviado para a Ucrânia

Defesa norte-americana diz que o Pentágono sobrestimou o valor em cerca de 2,7 mil milhões de euros.

2,7 mil milhões de euros)

O Pentágono sobrestimou o valor das munições, mísseis e outro equipamento que enviou para a Ucrânia em cerca de 3 mil milhões de dólares (cerca de, disseram esta quinta-feira um assessor do Senado e um oficial da defesa, informa a Reuters.O erro foi o resultado da atribuição de um valor mais alto do que o justificado ao armamento que foi retirado dos stocks dos EUA e depois enviado para a Ucrânia, disseram dois altos funcionários da defesa."Descobrimos inconsistências na forma como avaliamos o equipamento que demos" à Ucrânia, disse um dos altos funcionários da defesa à Reuters. O Congresso vai ser notificado do ajuste contabilístico, disseram as fontes.O oficial de defesa disse que é possível que a quantidade de armamento sobrevalorizado possa crescer para além dos 3 mil milhões de dólares, à medida que o Pentágono examina a situação mais detalhadamente.Embora seja incerto como o Congresso reagirá às notícias, mudar a avaliação do equipamento pode atrasar a necessidade do governo Biden de pedir ao Congresso que autorize mais fundos para a Ucrânia à medida que a luta pelo teto da dívida se intensifica.