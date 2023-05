PSP dispara contra homem armado de faca na estação de metro da Bela Vista em Lisboa

Circulação na linha vermelha do Metropolitano de Lisboa foi interrompida.

A PSP foi forçada a disparar contra um homem que estava na posse de uma arma branca, realizando ameaças, na estação de Metro da Bela Vista na Linha Vermelha, em Lisboa, na tarde desta quinta-feira.

O homem levou dois tiros nas pernas e não corre risco de vida. Ataque levou à interrupção da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa. "Não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada", revelou a empresa na rede social Twitter.





Em comunicado, a PSP esclarece que foi acionada para a Avenida Vergílio Ferreira, em Marvila, pelas 18h07, devido a uma ocorrência a envolver um "indivíduo com comportamento agressivo". Quando o efetivo policial chegou ao local, deparou-se com um cidadão que empunhava uma "arma branca de grandes dimensões" dentro de um prédio daquela rua. O homem colocou-se em fuga em direção ao Metro da Bela Vista, armado e a ameaçar agredir as pessoas na rua. Os agentes da PSP iniciaram uma perseguição que culminou com a chegada à estação. O homem tentou atirar-se para a linha, mas foi impedido por um dos polícias."Ao ser intercetado, o indivíduo manteve o comportamento agressivo e não colaborante tendo, inclusive, desferido um golpe com a arma branca num dos polícias, cortando o seu fardamento na zona abdominal", explica a PSP.Depois de se conseguir libertar, a autoridade explica que o homem entrou na linha do Metro e a perseguição só terminou quando o "indivíduo cessou a fuga, virando-se para os polícias e avançando na sua direção".Depois de lhe ter sido pedido para que largasse a arma, o suspeito avançou na direção dos agentes, com "claro intuito de agressão". Na nota divulgada pela PSP, é dado conta que "houve necessidade de recurso a arma de fogo contra o suspeito agressor, de forma menos letal, atingindo-o em ambas as pernas".Os polícias prestaram os primeiros cuidados ao agressor que depois foi transportado para o hospital. O homem encontra-se livre de perigo e sob custódia policial para ser presente à Autoridade Judiciária.Devido a uma queda durante a perseguição policial, um dos agentes também foi levado para uma unidade hospitalar.