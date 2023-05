Turista morre em hospital do Rio de Janeiro após ser encontrado desmaiado, espancado e roubado na via pública

Ronald e amigo desapareceram na noite de sábado e terão sido vítimas de um golpe em que é colocada uma substância na bebida com o intuito de drogar e roubar.

Um turista do Chile, Ronald Tejeda Sobarzo, de 29 anos, morreu esta quarta-feira no Hospital Sousa Aguiar, no centro da cidade brasileira do Rio de Janeiro, três dias após ter sido encontrado desmaiado e gravemente ferido na via pública ao lado de outro chileno com quem tinha viajado para o Brasil, Andrés Orellana Ruiz, da mesma idade. Andrés, também gravemente ferido, foi transferido do Sousa Aguiar para o Hospital Prócardíaco, na zona sul da capital Fluminense, onde esta quinta-feira continuava internado.

Ronald e Andrés desapareceram na noite de sábado quando estavam no bairro boémio da Lapa, na região central do Rio, e foram encontrados perto das 10 horas da manhã de domingo desmaiados no Miradouro do Rato Molhado, em Santa Teresa, também no centro da cidade. Populares chamaram os bombeiros ao encontrarem os dois chilenos desmaiados e gravemente feridos naquele ponto turístico e ambos foram levados para o hospital, mas Ronald não resistiu aos graves ferimentos e acabou por morrer.

De acordo com as primeiras investigações da DEAT, Delegacia Especializada no Apoio a Turistas, Ronald e Andrés, que tinham saído do Chile juntos para conhecerem a outrora chamada "Cidade Maravilhosa", foram vítimas de criminosos que lhes aplicaram o golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela", quando uma substância sedativa é colocada na bebida de alguém para drogar e roubar. Os dois foram brutalmente agredidos, principalmente na cabeça e no rosto, e ficaram sem os seus pertences.

Os dois amigos, que segundo as famílias bebiam muito pouco, começaram a sentir-se mal ainda na Lapa, uma região repleta de barzinhos, e chamaram um carro por aplicação para voltarem a Copacabana, na zona sul do Rio, onde estavam hospedados. Foi no trajeto entre a Lapa e Copacabana, ainda na noite de sábado, durante o qual enviaram a familiares uma mensagem a dizer suspeitar que tinham sido drogados, que Ronald e Andrés desapareceram, sendo encontrados apenas no dia seguinte num outro bairro, sem nada de valor e com sinais evidentes de brutal espancamento.