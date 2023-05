Benfica na Champions e Ricardo Araújo Pereira foram os mais procurados na televisão

Jogos das águias foram os programas mais vistos. Programa de Ricardo Araújo Pereira, na SIC, foi o mais procurado nas gravações.

Em abril, o futebol continuou a ser o conteúdo mais procurado na televisão. O desporto-rei ocupou cerca de metade das posições do





No que diz respeito aos programas gravados e visionados no próprio dia, o mais visto foi ‘Isto é Gozar Com Quem Trabalha’ (de Ricardo Araújo Pereira), na SIC, com a emissão transmitida no último dia do mês, que alcançou uma audiência média de 167,5 mil pessoas.



top 10 de programas mais vistos. Os jogos que ditaram o afastamento do Benfica da Liga dos Campeões, diante do Inter Milão (TVI), ocuparam as primeiras posições no top, seguidos pelos encontros que resultaram também no afastamento do Sporting da Liga Europa, diante da Juventus (SIC).

Seguiram-se o ‘Taskmaster’ (RTP 1) de 29 de abril, com 162,6 mil pessoas a verem

e, em terceiro lugar, ‘Os Traidores - Mesa Redonda’ (SIC), emitido no dia 9 de abril, com 133 mil telespectadores. A SIC ocupa 8 dos 10 primeiros lugares do ranking.





De acordo com os dados avançados pela Marktest, no segmento das gravações de sete dias, é’ Taskmaster’ - mas a emissão de 15 de abril, na RTP 1 - que toma a dianteira, com 170,9 telespectadores. Seguem-se ‘Os Traidores’ e ‘Os Traidores - Mesa Redonda’, ambos emitidos a 9 de abril, com 168,1 mil e 148,7 pessoas, respetivamente, a assistir ao conteúdo gravado. Nas gravações de sete dias, a SIC ocupa nove das dez primeiras posições.





Em relação aos programas com mais menções nas redes sociais, o reality show da TVI ‘O Triângulo’ liderou, com 13 530. Seguiu-se ‘Big Brother’ (3123), também da estação de Queluz de Baixo, ‘Os Traidores’ (1764), da SIC, ‘The Voice Portugal (1250), RTP 1, e ‘Sangue Oculto’ (1171), SIC.