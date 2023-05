Zelensky na Arábia Saudita para discursar na cimeira da Liga Árabe

Trata-se da primeira visita de Zelensky à região desde o início da invasão russa da Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou ter chegado esta sexta-feira à Arábia Saudita para participar na cimeira da Liga Árabe, antes de viajar para o Japão para a reunião do G7.

"Cheguei à Arábia Saudita. Vou discursar na cimeira da Liga Árabe. Encontrar-me-ei com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman Al Saud e manterei outras conversações bilaterais", escreveu Zelensky na rede social Telegram.

A 32.ª cimeira da Liga Árabe decorre esta sexta-feira na cidade costeira de Jidá.

Trata-se da primeira visita de Zelensky à região desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

A Arábia Saudita, o maior exportador mundial de petróleo bruto, reforçou recentemente as relações com a China e tem coordenado a política petrolífera com a Rússia, em plena guerra de Moscovo contra a Ucrânia, segundo a agência francesa AFP.

Na mensagem que divulgou no Telegram, Zelensky disse que uma das prioridades de Kiev "é a proteção da comunidade muçulmana da Ucrânia".

"Mustafa Dzhemilev, o líder do povo tártaro da Crimeia, está connosco. A Crimeia foi a primeira a sofrer com a ocupação russa, e a maioria dos que estão a ser reprimidos na Crimeia ocupada são muçulmanos", escreveu.

Zelensky disse que vai apresentar à Liga Árabe o plano de paz ucraniano, cuja adoção "deve envolver o maior número possível de Estados".

O plano de paz de Zelensky prevê a retirada das tropas russas de todo o território ucraniano, incluindo da Crimeia, ocupada desde 2014, e das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, anexadas por Moscovo em setembro de 2022.

A Rússia rejeita estas exigências, alegando que Kiev tem de se conformar com a nova realidade.

Zelensky disse também que pretende garantir em Jidá a "segurança energética no próximo inverno".

Disse ainda ter como prioridades o regresso de "todos os prisioneiros políticos da Crimeia e dos territórios temporariamente ocupados" pelas forças russas, bem como de todas as pessoas "deportadas ilegalmente".

A Liga Árabe é formada por 22 países: Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Comores, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iémen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Palestina, Qatar, Síria, Somália, Sudão e Tunísia.

Depois da Arábia Saudita, Zelensky deverá participar na cimeira do G7 em Hiroxima, no Japão, onde os líderes das principais economias ocidentais já anunciaram novas sanções contra a economia russa.

O líder ucraniano acaba de concluir uma digressão por vários países europeus para obter mais armas e equipamento militar para apoiar uma grande contraofensiva para recuperar o território ocupado pela Rússia.