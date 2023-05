Morreu o social-democrata Pedro da Vinha Costa

Antigo deputado à Assembleia da República e ex-adjunto de Marques Mendes tinha 62 anos.

O antigo deputado social-democrata Pedro da Vinha Costa morreu na noite desta quinta-feira em Matosinhos, onde residia.Pedro da Vinha Costa cumpriu duas legislaturas, entre 1995 e 2002 e foi adjunto de Luís Marques Mendes quando o agora comentador televisivo foi ministro dos Assuntos Parlamentares no executivo liderado por Durão Barroso. Foi presidente da concelhia de Matosinhos do PSD e candidato do pratito à presidência daquela autarquia em 2012.José Pedro da Vinha Rodrigues Costa nasceu na cidade do Porto em 1960 e era advogado licenciado pela Universidade Católica Portuguesa.