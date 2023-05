Luís Montenegro diz que ou o Governo se demite ou tem de ser demitido

Presidente do PSD pede também a demissão da secretária-geral do SIRP e de João Galamba.

O presidente do PSD considerou esta sexta-feira que perante o atual panorama político ou o Governo de António Costa se demite ou é demitido e, caso uma destas situações suceder, está "pronto" para ir a votos e ganhar.

"As regras da democracia são claras com o atual panorama ou o governo se demite ou o governo é demitido", afirmou esta sexta-feira Luís Montenegro numa declaração na sede do PSD, no Porto.

O presidente do PSD pediu também a demissão da secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Maria da Graça Mira Gomes, e do ministro das Infraestruturas, João Galamba. Montenegro considera que a situação em torno do ministro das Infraestruturas "é muito grave" e que "não pode passar em claro".

"(...) tomei a iniciativa de transmitir ontem da parte da manhã [quinta-feira] ao senhor primeiro-ministro que considero que a senhora secretária-geral do SIRP deve ser substituída", disse Luís Montenegro, na sede do PSD, no Porto.

Para o social-democrata, a questão é muito grave e não pode passar em claro.

Além disso, o líder do PSD considerou ainda que a "bem da dignidade e da moralidade da política" o ministro das Infraestruturas, João Galamba, também "deve mesmo ser demitido".

De acordo com Montenegro, António Costa recusou a substituição da secretária-geral do SIRP, posição que, para o PSD, isola o primeiro-ministro, que fica "o único e exclusivo responsável pelas distorções legais e reputacionais" dos serviços de informação.

Para o líder do PSD, a suspeição criada sobre o SIRP diminuiu "de forma irreparável" a confiança subjacente ao "secretismo que a democracia excecionalmente permite" para a ação dos serviços de informações.

"Tenho acompanhado com bastante perplexidade aquilo que é dito nas comissões de inquérito", disse, destacando a irregularidade das versões apresentadas por João Galamba."Está permanentemente a atualizar a sua versão dos factos e a confundir o País. Não é que, só agora, depois de um mês se lembrou de dizer que a primeira pessoa que contactou após aquele episódio foi o ministro da Administração Interna? É um caso de responsabilidade elevada", sublinha.O social-democrata apontou ainda que acha legitimo que a Comissão de Inquérito possa querer esclarecimentos da parte do primeiro-ministro, que ao se alienar da situação "degradante" em que o Governo se encontra, está a enfraquecer e a tirar a "dignidade" ao poder político".Luís Montenegro garantiu que o primeiro-ministro, António Costa, "pode ficar isolado e responsabilizado por todos". O presidente do PSD criticou o Governo e salientou que "o tempo tem provado que a teimosia do primeiro-ministro arrogantemente agarrado à sua maioria política".O dirigente do PSD assumiu que vai "continuar a escrutinar o Governo" e garante que o partido tem "uma proposta sólida e "é capaz de substituir" executivo de Costa."Portugal não pode ser esta balburdia, só um novo Governo pode repor a tranquilidade e a organização ao País", afirmou. Montenegro criticou António Costa e garantiu que "o primeiro-ministro está a assobiar para o ar. Está entretido com a sua agenda internacional e não está a dar ao País a resposta que é precisa".