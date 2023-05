Chega pede demissão imediata de João Galamba

André Ventura acredita que "faz falta uma investigação mais aprofundada no que diz respeito a recurso a estas instituições".

André Ventura pediu esta sexta-feira a demissão imediata de João Galamba. O presidente do Chega disse ter informações de que António Costa já terá "tentado encontrar sucessores" para o cargo de ministro das Infraestruturas.Em declarações na Assembleia da República, André Ventura disse que é "do interesse do primeiro-ministro não ter um Governo com um ambiente tóxico" e que "João Galamba é um ativo tóxico", que deve por isso ser afastado.

Ventura afirmou que "todas as mentiras em volta do uso e recurso ao SIS mostram que é preciso investigar todas as estruturas do estado da parte do PS".

O presidente do partido referiu ainda que se criou uma "teia de desinformação" e acredita que "faz falta uma investigação mais aprofundada no que diz respeito a recurso a estas instituições".