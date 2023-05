Motociclista ferido com gravidade em colisão entre mota e carro no Porto

Vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital Eduardo Santos Silva.

Um motociclista ficou ferido, ao final da tarde desta sexta-feira, numa colisão da mota em que seguia e um carro, na Ponte do Freixo, no Porto, no sentido Porto/Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado às 19h30.A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Portuenses e transportada, em estado considerado grave, para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.As causas da colisão estão ainda por apurar. As autoridades estiveram no local e investigam.