Suspeito de divulgar documentos secretos dos EUA na Internet vai aguardar julgamento na prisão

Juiz tomou decisão depois de advogados de Jack Teixeira pedirem que aguardasse julgamento em prisão domiciliária.

por uma equipa de agentes do FBI, na casa da mãe e do padrasto, em North Dighton, no estado de Massachussets, nos Estados Unidos da América (EUA).

O lusodescendente Jack Teixeira suspeito de uma das maiores fugas de informação do Pentágono na última década , vai continuar detido enquanto aguarda julgamento, nos EUA, avança a Reuters.O militar norte-americano, de 21 anos, terá alegamente partilhado na Internet documentos militares confidenciais do Governo dos EUA, nomeadamente sobre a guerra na Ucrânia.A decisão foi tomada pelo juiz David Hennessy, esta sexta-feira, após os advogados de Jack Teixeira pedirem que aguardasse julgamento em prisão domiciliária.O lusodescendente, neto de um açoriano, foi detido a 13 de abril