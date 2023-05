Marcelo assume desacordo com Costa no caso Galamba

PSD e Chega pedem a saída do ministro das Infraestruturas, Marcelo diz que mantém a posição que assumiu há 15 dias.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta sexta-feira "que tudo o que disse há quinze dias [sobre o ministro das Infraestruturas e sobre a insistência do primeiro-ministro em mantê-lo em funções] se mantém, exatamente nos termos em que disse", depois de ouvir João Galamba na comissão parlamentar de inquérito (CPI) da TAP.Saiba mais no site do Correio da Manhã