10 mil euros de prejuízo em furto a loja de ‘Xuxa’

Dois homens levaram 10 mil euros de uma pastelaria dos Olivais (Lisboa) que, de acordo com a acusação do Ministério Público de fevereiro deste ano, pertence a Ruben Oliveira, 'Xuxa', atualmente em prisão preventiva e tido pela Polícia Judiciária e pela Justiça como um dos mais importantes traficantes de cocaína portugueses.