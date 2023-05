PSP detém 41 pessoas nas últimas 24 horas

Neste período também ocorreram 60 acidentes de viação dos quais resultaram 31 feridos ligeiros e 1 grave.

41 pessoas foram detidas nas últimas 24 horas, entre as 00H00 e as 23H59, do dia 19 de maio, na sequência de várias operações policiais.



Entre os suspeitos, cinco foram detidos por condução sob efeito de álcool, dez por condução sem habilitação, três por tráfico de estupefacientes, um por desobediência, quatro por resistência e coação sobre um funcionário da PSP, um por posse de arma proibida, nove por crimes contra a propriedade, um por outras ocorrências e sete por mandado de detenção.





Foram apreendidas 50 doses de canábis, 10 doses de heroína, 16 doses de outras drogas e duas armas brancas.

