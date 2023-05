Sérgio Conceição: “Estou habituado ao lixo do futebol português”

Treinador dos dragões deu a sua versão do que se passou no jogo com o Casa Pia que lhe valeu a abertura de mais um processo.

"Estou habituado àquilo que é o lixo do futebol português, ao que é tóxico, onde eu sou a primeira figura para toda essa gente." Foi assim que Sérgio Conceição reagiu ao processo disciplinar que lhe foi instaurado na sequência do polémico final do jogo, no Estádio do Dragão, com o Casa Pia. Luís Gonçalves, diretor do FC Porto, e Vasco Matos, técnico-adjunto do Casa Pia, também foram alvo da alçada disciplinar.Nessa partida, durante os festejos do segundo golo do FC Porto, o técnico portista fez um gesto que pode ser interpretado como uma acusação de que o adversário recebera dinheiro: "Abriu-se um processo porque comentadores do futebol, não de futebol, que alguns são ligados ao FC Porto, outros ao Benfica, outros ao Sporting, têm de ter o seu tacho ao fim do mês", acusou Sérgio Conceição.Quanto a explicações: "Estava a receber uma proposta de duelo, e obviamente que a minha reação foi ir ao túnel buscar duas minibalizas. Eu disse: ‘Um duelo?’. Fixe, um contra um e vamos lá para dentro."As declarações de Sérgio Conceição foram feitas esta sexta-feira durante a antevisão do jogo desta noite em casa do Famalicão. Com duas jornadas por disputar, o FC Porto depende não só de si mas também do desempenho do Benfica para recuperar quatro pontos de atraso. Traduzindo, os portistas estão debaixo de pressão para vencer o Famalicão - se perderem, as águias vencem o título. Nada que perturbe a equipa emocionalmente."O que fazemos é trabalhar no máximo diariamente e perceber que se o Benfica está à nossa frente e depende só dele, alguma coisa não fizemos tão bem", admitiu o timoneiro dos dragões. Sem margem para erros, Conceição deu a receita: "Temos de nos focar no nosso trabalho, que foi preparar a equipa para ir a Famalicão tentar ganhar o jogo."Três jogadores do Famalicão estão infetados com Covid e estão em dúvida para o jogo deste sábado, revelou o técnico João Pedro Sousa. Para além deste trio, Francisco Moura e Sanca estão castigados e Cádiz está lesionado. O lateral João Mário é o único indisponível no FC Porto."Acredito que as polémicas não vão afetar rigorosamente nada. Já chegou o que aconteceu no passado", afirmou esta sexta-feira João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, referindo-se à expulsão de Sérgio Conceição no último jogo entre as duas equipas, que ditou a passagem do FC Porto à final da Taça de Portugal."Em menos de quatro dias, os bilhetes para a tão aguardada final da Taça de Portugal estão oficialmente esgotados", informou esta sexta-feira o FC Porto.Além de não querer entregar o título ao Benfica, o FC Porto procura selar a qualificação direta para a Champions. Se o Sp. Braga, que joga antes, vencer o Boavista, basta aos dragões um empate em Famalicão para garantirem o 2.º lugar.