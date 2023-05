Frederico Pinheiro admite processar António Costa e João Galamba

“Não houve nenhuma ameaça”, diz ex-adjunto.

Frederico Pinheiro está a ponderar recorrer ao tribunal para esclarecer o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas."O primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas difamaram-me publicamente. Existe aqui matéria jurídica para avançar com uma queixa-crime. A única incerteza é que tudo isto depende de uma decisão pessoal", disse o ex-adjunto do ministro das Infraestruturas em entrevista à TVI.Frederico Pinheiro negou que tivesse feito ameaças a João Galamba e revelou-se surpreendido com essas declarações. "Não houve nenhuma ameaça minha, o ministro ameaçou-me, não fiquei exaltado, nunca me exaltei. Está a ser criada uma narrativa", afirmou, ainda que tenha admitido que tentou proteger a sua mochila das funcionárias do ministério que quiseram tirar-lhe o computador."Acho difícil quatro pessoas atirarem-se à minha mochila e ninguém me tocar", comentou. E disse ainda que lhe pediram as notas da reunião com a CEO da TAP a 24 de abril.